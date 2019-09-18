Суд приговорил к 10 годам колонии 72-летнего жителя Уфы за убийство дочери

УФА, 18 сентября. /ТАСС/. Житель Уфы осужден на 10 лет за убийство дочери, совершенное в 2015 году, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Доказательства, собранные следственными органами признаны судом достаточными для вынесения приговора 72-летнему жителю города Уфы за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил мужчину 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.

Расследование дела началось в 2018 году после обнаружения женской руки на льду водоема в Уфе, следователи определили, что она принадлежит женщине, пропавшей в 2015 году. Был допрошен ее отец, который сообщил, что не знает местонахождение дочери. "В ходе проведенного обыска по месту жительства отца пропавшей были найдены следы крови, происхождение которых подозреваемый объяснить не смог. Мужчина сознался, что в 2015 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 42-летней дочерью ударил ее кулаком по голове, от чего женщина погибла", - добавили в пресс-службе.

Для сокрытия преступления мужчина расчленил тело, выбросив останки в мусорные баки и озеро. Ранее осужденный отбыл 15 лет лишения свободы за убийство супруги и тещи, отметили в СК.