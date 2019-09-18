{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве 10-летняя девочка получила травму позвоночника в игровом центре

Инцидент произошел в одном из центров на Варшавском шоссе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту получения 10-летней девочкой травмы позвоночника в игровом центре на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В следственные органы поступило заявление от отца 10-летней девочки, который сообщил, что накануне его дочь получила травму позвоночника в одном из игровых центров на Варшавском шоссе. Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка", - сообщила Иванова.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства травмирования девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги
Россия
В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, выбросившей кота из окна
Ей может грозить до трех лет лишения свободы
Читать полностью