В Калининграде умер депутат областной думы Валерий Корнилов

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Депутат Калининградской областной думы, член ЛДПР Валерий Корнилов скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе областной думы.

"Ушел из жизни наш коллега, депутат Калининградской областной думы шестого созыва Валерий Васильевич Корнилов", - говорится в распостраненном пресс-службой сообщении.

В Калининградской региональном отделении ЛДПР добавили, что причиной смерти Корнилова стал сердечный приступ.

"Он (Валерий Корнилов) избирался по территориальному списку партии ЛДПР в Калининградскую областную думу, возглавлял территориальную группу на выборах, следующий за ним по списку территориальной группы будет правопреемником данного мандата, тоже его соратник, друг, который продолжит начатое Валерием, называть фамилию не будем пока, он может отказаться. Да и никто сейчас о мандате, в первую очередь, не думает, вопрос об этом сейчас не стоит", - сообщил ТАСС руководитель фракции ЛДПР в Калининградской областной думе Евгений Мишин.

Депутатом облдумы Валерий Корнилов был избран в декабре 2016 года. Он являлся членом постоянных комитетов по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку и по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту.