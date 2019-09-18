Останки нескольких человек обнаружены во время земельных работ в Адыгее

МАЙКОП, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи Адыгеи проводят проверку по факту обнаружения в большом количестве скелетированных человеческих фрагментов при проведении земельных работ в Тахтамукайском районе, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Адыгее.

"Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея зарегистрировано сообщение о том, что в ходе работ по подсыпке грунта и разравнивания земельного участка, расположенного в ауле Тахтамукай, обнаружены скелетированные фрагменты неустановленных людей. Проводится доследственная проверка", - сказали в пресс-службе ведомства.

Грунт, в котором находились два черепа и не менее десяти различных фрагментов скелетированных останков, был доставлен на грузовиках в аул Тахтамукай из Краснодара. На строительном участке, откуда он был вывезен, следователи также обнаружили человеческие останки, возраст которых составляет не менее 50 лет, уточнили в ведомстве. "В непосредственной близости от этого строительного объекта в Краснодаре находится кладбище, что объясняет вопрос о происхождении скелетированных останков, вывезенных в аул Тахтамукай. Проводятся соответствующие судебные экспертизы для определения их возраста и давности их захоронения", - добавили в пресс-службе ведомства.

Заместитель руководителя поисковой организации "Кубанский плацдарм" Евгений Порфирьев прокомментировал ТАСС, что, судя по видео, распространенном в СМИ, скелетированные останки не имеют отношения к Великой Отечественной войне. "Во-первых, найденная обувь - гражданская (калоши), она однозначно не принадлежит красноармейцам. Не имеют останки и отношения и к репрессиям, поскольку тогда бы в телах должны были остаться пули, гильзы, но ничего этого на видео визуально нет. Предполагаю, что это гражданское захоронение первой трети 20 века, возможно, 20-30-е годы", - сказал он.