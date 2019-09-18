Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки экс-замглавы ПФР Иванова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до 9 декабря бывшему заместителю главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения, постановление районного суда - без изменения", - сказал собеседник агентства.

5 сентября Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и продлил срок ареста Иванову, а также второму фигуранту дела, директору департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексею Копейкину, который является предполагаемым посредником в даче взятки бывшему замглавы ПФР.

Ранее прокуратура настаивала на изменении Иванову меры пресечения на домашний арест в связи с признанием им своей вины и раскаянием. Копейкин также просил о домашнем аресте, его адвокаты предложили залог в размере более 4 млн рублей.

Иванову вменяется преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Копейкину - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере). Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.

20 августа премьер-министр Дмитрий Медведев уволил Иванова в связи с утратой доверия.