В Крыму ввели карантин из-за бешенства волка, напавшего на людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел карантин на два месяца из-за бешенства волка, напавшего на людей у села Привольное Симферопольского района. Соответствующий указ размещен на правительственном портале республики.

Ранее на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики сообщалось, что 14 сентября 2019 года от нападения волка в селах Привольное и Перевальное Симферопольского района пострадали три человека. В больницу был доставлен один пострадавший, который уже выписан. Волк был застрелен егерями, после ветеринарных исследований было установлено, что хищник был заражен бешенством.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству волка на ограниченной территории - месте отстрела волка, расположенном ориентировочно в 1,08 км севернее с. Привольное Симферопольского района Республики Крым, до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством", - говорится в документе.

Зона карантина определена в радиусе 1,5 км от очага заражения, в том числе и село Привольное. На период карантина запрещена торговля домашними животными, вывоз за ее пределы собак и кошек, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаскивание собак.

Это второй случай нападения волка на людей с 2005 году в Крыму. В республике поголовье волков за последние 25 лет выросло в десятки раз. Первое появление волков, после их полного уничтожения в начале 1970-х годов, было отмечено в 1994 году. На начало года в республике насчитывалось около 300 волков. Их популяция растет несмотря на регулярные отстрелы. Волки замечены не только в степной, но и в горной части полуострова, чего ранее не было. Минприроды республики подготовило региональный законопроект по установлению премий за отстрел волков в размере от 15 до 30 тыс. рублей за одного хищника.