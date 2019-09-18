В Ульяновской области в больницу доставили семью с признаками отравления газом

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Семья из трех человек госпитализирована в среду с подозрением на отравление угарным газом в Ульяновской области. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Прокуратура Вешкаймского района Ульяновской области проводит проверку по факту госпитализации сегодня двух несовершеннолетних детей и их матери. Семья была доставлена в учреждение здравоохранения из многоквартирного дома по улице Заводской в рабочем поселке Чуфарово", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным прокуратуры, причиной госпитализации стало отравление угарным газом. Надзорное ведомство проверяет деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования и контролирующих органов на предмет своевременности анализа соблюдения требований техники безопасности.