В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, выбросившей кота из окна

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по требованию прокуратуры в отношении женщины, выбросившей кота из окна четвертого этажа в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"В Пресненскую межрайонную прокуратуру обратились неравнодушные жители района с сообщением о жестоком обращении с животным. В ходе прокурорской проверки установлено, что 36-летняя женщина в квартире на четвертом этаже жилого дома по Ермолаевскому переулку целенаправленно, из хулиганских побуждений, выбросила из окна своей квартиры кота черного цвета", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате падения у кота сломано правое бедро, позвоночник, вывихнута челюсть, контужены органы брюшной полости, поранены губа и кожа. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи кота удалось спасти.

"Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - сообщили в прокуратуре. По данной статье женщине грозит максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.