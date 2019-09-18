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Во Владикавказе мужчина с ножом напал на бывшую супругу в парикмахерской

Девушка доставлена в больницу

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Жительница Владикавказа госпитализирована в республиканскую клиническую больницу во Владикавказе после нанесения ей ножевых ранений бывшим супругом в парикмахерской. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Бывший супруг пришел в парикмахерскую, где работала девушка, и показывал сообщения в ее телефоне, которые, вероятно, ему не понравились. После этого он нанес ей ножевые ранения. Девушку госпитализировали в республиканскую клиническую больницу", - сказал собеседник агентства.

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