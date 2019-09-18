Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Устинову 23 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 23 сентября начнет рассмотрение жалобы на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии за нападение на бойца ОМОН на несанкционированной акции в Москве.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Чешков.

"Мне сообщили, что рассмотрение назначено в 14:35 мск 23 сентября", - сказал он.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). В поддержку осужденного ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился Устинов, а также актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.