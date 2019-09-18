Полицейский открыл огонь по коллегам возле метро "Рязанский проспект"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции, подозреваемый во взятке, открыл огонь по сотрудникам МВД около метро "Рязанский проспект" в Москве во время операции по его задержанию. Один сотрудник полиции убит, второй получил ранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве в ходе задержания сотрудника патрульной постовой службы полиции последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и погиб на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сказал собеседник.