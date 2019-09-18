В Ростовской области проверят информацию о жалобах инспекторов ГИБДД на поборы начальства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция проверит информацию о якобы имевших место жалобах инспекторов ГИБДД по Ростовской области на противоправные действия со стороны руководства, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

В среду в местных СМИ появилась информация о том, что ростовские сотрудники ГИБДД пожаловались на противоправные действия со стороны руководства: якобы они вынуждены брать взятки, чтобы передавать их начальникам.

"По всем указанным фактам будет проводиться проверка", - сказал собеседник агентства.