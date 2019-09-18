{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области проверят информацию о жалобах инспекторов ГИБДД на поборы начальства

Проверка проводится на основании информации, опубликованной в СМИ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция проверит информацию о якобы имевших место жалобах инспекторов ГИБДД по Ростовской области на противоправные действия со стороны руководства, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

В среду в местных СМИ появилась информация о том, что ростовские сотрудники ГИБДД пожаловались на противоправные действия со стороны руководства: якобы они вынуждены брать взятки, чтобы передавать их начальникам.

"По всем указанным фактам будет проводиться проверка", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияРостовская область
Стрельба возле станции метро "Рязанский проспект"
Источник: устроивший стрельбу в Москве полицейский пытался сбежать после убийства коллеги
По его данным, сотрудник полиции был задержан во дворах
Читать полностью