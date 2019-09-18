МВД начало проверку после нападения на полицейских у метро в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Главное управление собственной безопасности МВД начало проверку по факту нападения на двух полицейских в Москве, в результате которого один из них погиб, а второй получил ранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Что известно о стрельбе у метро "Рязанский проспект"

"Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект" в городе Москве. На месте преступления задержан сотрудник УВД на Московском метрополитене, который ранее подозревался в получении взятки", - сказал собеседник агентства.

МВД даст оценку действиям должностных лиц, планировавших задержание подозреваемого в получении взятки сотрудника полиции. "В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-разыскные мероприятия в отношении подозреваемого. Материалы будут переданы в следственные органы", - сказал собеседник агентства.