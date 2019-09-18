СК возбудил дело в отношении полицейского, убившего коллегу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, открывшего стрельбу по своим коллегам, в результате чего один полицейский был убит, второй ранен.

Что известно о стрельбе у метро "Рязанский проспект"

Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - сказала она.

Иванова сообщила, что вечером в среду в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник отдела собственной безопасности проводили мероприятия по задержанию сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получении денег от гражданина, не имеющего документов. При задержании полицейский выстрелил из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности МВД. В результате один из них погиб, второй доставлен в больницу. По данным МВД, его состояние тяжелое. "Подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса", - сообщила Иванова.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что открывший стрельбу полицейский подозревался в попытке получить взятку в 2 тыс. рублей у человека, у которого отсутствовали документы.