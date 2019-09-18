Убивший коллегу полицейский подозревался в попытке получения взятки в 2 тыс. рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции, который застрелил одного полицейского и ранил другого возле метро "Рязанский проспект", подозревался в получении взятки в размере 2 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Он подозревался в попытке получить взятку в 2 тыс. рублей у человека, у которого отсутствовали документы", - сказал источник.

В случае если бы эта информация подтвердилось, ему грозило дело по ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"), которая предусматривает от штрафа до 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до одного года. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.