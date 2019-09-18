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Стрельба возле станции метро "Рязанский проспект"
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Убивший коллегу полицейский подозревался в попытке получения взятки в 2 тыс. рублей

По словам источника в правоохранительных органах, он пытался получить эту сумму от человека, у которого отсутствовали документы
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции, который застрелил одного полицейского и ранил другого возле метро "Рязанский проспект", подозревался в получении взятки в размере 2 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Он подозревался в попытке получить взятку в 2 тыс. рублей у человека, у которого отсутствовали документы", - сказал источник.

В случае если бы эта информация подтвердилось, ему грозило дело по ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"), которая предусматривает от штрафа до 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до одного года. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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РоссияСтрельба возле станции метро "Рязанский проспект"
Стрельба возле станции метро "Рязанский проспект"
Источник: устроивший стрельбу в Москве полицейский пытался сбежать после убийства коллеги
По его данным, сотрудник полиции был задержан во дворах
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