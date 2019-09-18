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В Киеве обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать метромост

Он был вооружен, производил выстрелы из оружия в воздух, а также сбил полицейский дрон
Описание
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили в Киеве мужчину, который угрожал взорвать столичный метромост. Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик.

"Мужчину задержали", - сообщила она в Facebook. Других подробностей она не сообщила.

Злоумышленник с 16:00 среды блокировал киевской метромост, угрожая его подорвать, а также ряд других государственных учреждений. Силовики проводили спецоперацию по задержанию и обезвреживанию мужчины. Мужчина был вооружен: он производил выстрелы из оружия в воздух, а также сбил полицейский дрон.

Как сообщил ранее глава столичной полиции Андрей Крищенко, следователи квалифицируют событие как "подготовку к теракту". Из-за полного перекрытия движения по мосту в Киеве образовался транспортный коллапс, метро работало со значительными перебоями.

По информации СМИ, злоумышленником является 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько, который до недавнего времени служил в украинской армии. Мотивы его действий пока неизвестны. Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что злоумышленник находится под воздействием алкоголя, либо же наркотических средств.

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