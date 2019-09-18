Что известно о стрельбе у метро "Рязанский проспект"

Вечером в среду, 18 сентября, в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" в Москве сотрудник полиции открыл огонь по сотрудникам МВД во время операции по его задержанию.
- В результате происшествия один сотрудник полиции убит, еще один был ранен. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
- В пресс-центре Главного управления собственной безопасности МВД сообщили, что напавший является сотрудником УВД на Московском метрополитене. Его задержали.
- Источник сообщил, что убивший коллегу полицейский подозревался в получении взятки в размере 2 тыс. рублей. Если бы это подтвердилось, ему бы грозил штраф в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года по статье "Мелкое взяточничество". Сейчас ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
- СК возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
- Главное управление собственной безопасности МВД начало проверку по факту нападения на полицейских.