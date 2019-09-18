Что известно о стрельбе у метро "Рязанский проспект"

Вечером в среду, 18 сентября, в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" в Москве сотрудник полиции открыл огонь по сотрудникам МВД во время операции по его задержанию.

В результате происшествия один сотрудник полиции убит , еще один был ранен . Врачи оценивают его состояние как тяжелое .

, еще один был . Врачи оценивают его состояние . В пресс-центре Главного управления собственной безопасности МВД сообщили, что напавший является сотрудником УВД на Московском метрополитене . Его задержали.

. Его задержали. Источник сообщил, что убивший коллегу полицейский подозревался в получении взятки в размере 2 тыс. рублей . Если бы это подтвердилось, ему бы грозил штраф в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года по статье "Мелкое взяточничество". Сейчас ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

. Если бы это подтвердилось, ему бы грозил штраф в размере до или лишение свободы на срок до года по статье "Мелкое взяточничество". Сейчас ему грозит наказание заключения. СК возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Главное управление собственной безопасности МВД начало проверку по факту нападения на полицейских.