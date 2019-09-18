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Стрельба возле станции метро "Рязанский проспект"

Что известно о стрельбе у метро "Рязанский проспект"

© Сергей Карпухин/ТАСС
В результате происшествия был убит один полицейский, еще один был ранен

Вечером в среду, 18 сентября, в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" в Москве сотрудник полиции открыл огонь по сотрудникам МВД во время операции по его задержанию.

  • В результате происшествия один сотрудник полиции убит, еще один был ранен. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
  • В пресс-центре Главного управления собственной безопасности МВД сообщили, что напавший является сотрудником УВД на Московском метрополитене. Его задержали.
  • Источник сообщил, что убивший коллегу полицейский подозревался в получении взятки в размере 2 тыс. рублей. Если бы это подтвердилось, ему бы грозил штраф в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года по статье "Мелкое взяточничество". Сейчас ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
  • СК возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
  • Главное управление собственной безопасности МВД начало проверку по факту нападения на полицейских.
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РоссияСтрельба возле станции метро "Рязанский проспект"
Стрельба возле станции метро "Рязанский проспект"
Источник: устроивший стрельбу в Москве полицейский пытался сбежать после убийства коллеги
По его данным, сотрудник полиции был задержан во дворах
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