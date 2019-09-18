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Стрельба возле станции метро "Рязанский проспект"

Источник: устроивший стрельбу в Москве полицейский пытался сбежать после убийства коллеги

По его данным, сотрудник полиции был задержан во дворах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полицейский, открывший в среду огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене, пытался скрыться с места преступления, но был оперативно задержан. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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"После стрельбы полицейский попытался скрыться, но был задержан во дворах", - сказал источник.

В результате стрельбы один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как рассказал источник, напавший на коллег полицейский находился в разработке сотрудников отдела собственной безопасности. "По предварительной информации, это была так называемая контрольная закупка, когда сотрудники ОСБ пытались задержать его с поличным при получении взятки. Но полицейский, который был при исполнении обязанностей, сразу же открыл стрельбу из табельного оружия", - уточнил собеседник агентства.

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Стрельба возле станции метро "Рязанский проспект"
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