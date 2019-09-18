Четыре легковушки и автобус столкнулись в районе съезда с МКАД на улицу Свободы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Никто не пострадал при столкновении четырех легковых машин и автобуса в районе съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги на улицу Свободы на северо-западе столицы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Произошло столкновение пяти транспортных средств, пострадавших в результате ДТП нет. Движение на месте ДТП затруднено", - сказал собеседник агентства.

Ранее об инциденте ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В новость были внесены изменения (21:36 мск) - добавлена информация об отсутствии пострадавших.