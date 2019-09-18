Омбудсмен рассказала, что Устинов не жалуется на условия содержания

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года лишения свободы за нападение на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, не имеет жалоб на условия содержание в изоляторе. Об этом сообщила ТАСС в среду уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после посещения актера в СИЗО № 4.

"С точки зрения содержания в СИЗО никаких жалоб у него нет, с сокамерниками у него нормальные человеческие отношения, он своевременно совершает прогулки, по питанию вопросов нет", - сказала Потяева.

Она добавила, что Устинов очень расстроен из-за произошедшего. "Конечно, он очень расстроен и надеется на решение апелляционного суда. В беседе я поняла, что на площади тогда он оказался случайно, не планировал принимать участие в митинге, так сложилась судьба, что он попал в эту историю, он абсолютно аполитичен. С моей точки зрения, то, что с ним произошло, - стечение обстоятельств, этой темой нужно заниматься", - сказала Потяева.

По ее словам, Устинов очень благодарен общественности за поддержку. "Я ему рассказала о том, как общественность нашего города - совершенно разные люди и политики, и даже в штабе по наблюдению за выборами - ставили вопрос о поддержке и ходатайстве о его освобождении. Он попросил поблагодарить всех людей, которые так или иначе принимают участие в его судьбе, для него это большая поддержка", - добавила омбудсмен.