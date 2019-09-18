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Саратовскому фермеру грозит 10 лет за убой скота, купленного на грант

Животные были приобретены в 2015 году

САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, по данным правоохранителей, фермер незаконно произвела убой скота, купленный за счет государственного гранта, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

"В отношении индивидуальной предпринимательницы - главы крестьянского (фермерского) хозяйства возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). У следствия есть основания полагать, что она осуществила незаконный убой племенного крупного рогатого скота, на разведение которого ей был выделен грант", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД области.

В сообщении уточняется, что в 2015 году женщина, являясь главой фермерского хозяйства, получила от Министерства сельского хозяйства Саратовской области грант - 1,5 млн рублей на разведение племенного крупного рогатого скота калмыцкой породы. На указанные средства она приобрела 43 головы племенного крупного рогатого скота. Но затем нарушила условия предоставления гранта и осуществила убой 18 голов, что не было отражено в отчетных документах.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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