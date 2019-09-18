Более 90 деревьев повалило сильным ветром в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 90 деревьев повалено в Ростове-на-Дону в результате сильного ветра и ливня, которые обрушились на город в среду. Об сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

"В результате дневного шквалистого ветра с дождем в городе было повалено более девяти десятков деревьев", - говорится в сообщении управления в Instagram.

По данным ГО и ЧС, деревья падали на крыши домов, линии электропередачи, автомобили, тем самым перекрывая автомобильное движение.

"Поисково-спасательные службы управления по делам ГО и ЧС в первую очередь направили свои силы на освобождение от заторов проезжей части дорог и линий городского транспорта, объектов социальной сферы и поврежденных легковых автомобилей. Работа поисково-спасательных бригад продолжится до утра", - уточняется в сообщении.

Как сообщали в региональном управлении МЧС, в среду, а также ночью и утром 19 сентября местами по Ростовской области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер юго-западного и западного направления с порывами до 23-28 м/с.