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Убившего свою сестру создателя сервиса LinguaLeo отправят на лечение

У него обнаружили психическое расстройство, "которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении создателя приложения по изучению языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова, который в мае 2019 года нанес сестре ряд смертельных ножевых ранений, направлено в суд Башкирии для применения принудительных медицинских мер - у него диагностировано психическое расстройство, сообщается в среду на сайте прокуратуры Башкирии.

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В тексте говорится, что эксперты установили наличие у обвиняемого психического расстройства, которое не давало осознавать характер и опасность своих действий, а также и руководить ими. Дело было направлено в Дюртюлинский районный суд для "применения принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа".

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). По версии следствия, "поводом для расправы послужили психическое заболевание родственницы, ее неадекватное состояние, которые раздражали мужчину".

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