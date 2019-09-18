Ребенок и шестеро взрослых пострадали в аварии с участием трех автомобилей в Чувашии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в среду в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей в Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

"В столкновении трех автомобилей пострадали семь человек. Пострадавшие, среди которых есть ребенок, с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла около 19:40 мск на 31-м километре трассы А-151 в Канашском районе между населенными пунктами Шихазаны и Атнашево. Согласно предварительной информации, причиной ДТП стало то, что 21-летний водитель автомобиля "Lada-Kalina" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "KIA-RIO", после чего "Lada" вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с "Mazda".

В больницу доставили водителей и пассажиров "Lada" и "Mazda".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МВД, движение по трассе сейчас не затруднено.