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Под Феодосией в Крыму загорелась сухая трава на площади в 10 га

Пожар тушат более 50 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Возгорание сухой травы на площади более 10 га тушат пожарные в районе курортного поселка Орджоникидзе под Феодосией на берегу Черного моря, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"Произошло возгорание сухой травы в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией, примерно в 18:30 мск на площади более 10 га, это по предварительным данным. Пожар тушат лесники и пожарные расчеты", - сообщили в пресс-службе.

На месте работает более 50 человек. В районе сильный ветер. Неподалеку находятся дачные дома.

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