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СК планирует в четверг добиваться ареста убившего коллегу в Москве полицейского

Следствие может ходатайствовать об аресте в суд уже 19 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следствие может в четверг ходатайствовать об аресте сотрудника полиции, устроившего в среду стрельбу в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" в Москве, в результате которой один полицейский погиб, еще один был тяжело ранен. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следователь может выйти с ходатайством об аресте в суд 19 сентября", - сказал он. По его словам, сейчас ведется допрос полицейского, которому в ближайшее время предъявят обвинение.

В среду вечером полицейский, подозреваемый в попытке получить взятку в 2 тысячи рублей, открыл огонь по коллегам, пытавшимся его задержать. По данным Следственного комитета, он открыл стрельбу в вестибюле метро. В отношении него СК расследует дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")". Состояние раненого полицейского оценивается как стабильно тяжелое.

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