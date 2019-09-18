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Задержание северокорейских шхун в Японском море
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Четверо пострадавших при задержании браконьеров из КНДР пограничников госпитализированы

Как сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ, двум из них сделали операции
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© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Четверо российских пограничников, пострадавшие при задержании браконьеров из КНДР в Японском море, доставлены в медицинские учреждения во Владивостоке. Двум из них сделали операции, сообщили ТАСС в четверг в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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"Раненные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю на вертолете доставлены в лечебные учреждения Владивостока, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших. Двух человек прооперировали, уточнил он.

По данным ФСБ России, во вторник российские пограничники во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, где традиционно ведется рыбный промысел, обнаружили две шхуны и одиннадцать мотоботов, экипажи которых занимались браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы пострадали, один из них получил огнестрельные ранения. В ФСБ сообщили, что их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана помощь.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, по факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В новость были внесены изменения (02:41 мск) - уточнены данные о госпитализированных.

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КНДРРоссияЗадержание северокорейских шхун в Японском море
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