Около 25 тыс. человек остались без света на Бермудских островах из-за урагана "Умберто"

ТАСС, 19 сентября. Порядка 25 тыс. человек на Бермудских островах остались без электричества в среду из-за приближающегося урагана "Умберто". Об этом свидетельствуют данные на сайте энергетической компании Belco, обслуживающей острова.

Всего на Бермудских островах проживают около 65 тыс. человек.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Умберто" достиг уже третьей категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона. Он находится в 160 км к северо-западу от побережья Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 54,1 м/ с. Ураган движется на северо-восток со скоростью 8,6 м/с.