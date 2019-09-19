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На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2 км

Ему присвоили оранжевый код опасности для авиации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды, в четверг утром выбросил пепел на высоту до 2 км. Об этом сообщили журналистам в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Высота пеплового выброса составила до 2 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Шлейф пепла распространился в восточном направлении от вулкана на расстояние 5 км. Вулкану присвоен оранжевый код опасности для авиации.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Его высота - 1156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.

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