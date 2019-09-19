Один человек погиб после столкновения иномарки с автобусом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Иномарка в четверг ночью столкнулась с автобусом в Петродворцовом районе Санкт-Петербурге и загорелась. Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД, один человек погиб, еще один пострадал.

"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Волгобус". В результате ДТП BMW сгорел", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что водитель получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир погиб. В автобусе пострадавших нет.

В связи с ДТП проводится проверка.