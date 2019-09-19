СК просит полицию передать материалы проверки о драке с инвалидом в колледже Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Приморскому краю направило ходатайство о передаче в СУ СК материалов проверки по резонансному случаю драки с инвалидом в колледже в Арсеньеве, сообщили ТАСС в четверг в ведомстве.

В сентябре в местных социальных сетях распространилось видео, на котором девушка наносит удары молодому человеку. Как оказалось, дело происходило в "Приморском индустриальном колледже" Арсеньева, а избитый мальчик был инвалидом. Проверку в связи с ЧП начала полиция, прокуратура и департамент образования Приморского края.

"В связи с общественным резонансом следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю прокурору города Арсеньева направлено ходатайство о передаче материалов доследственной проверки из органов полиции в органы следственного комитета", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по Приморью Аврора Римская.

Кроме того, прокуратура Приморского края также проверяет соблюдение законодательства об образовании и надлежащую организацию профилактической работы с учащимися учреждения. Кроме этого, будет дана оценка и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщили ТАСС в департаменте образования и науки Приморья, по линии ведомства также усилят работу по профилактике правонарушений в этом колледже и других.