Следователи опросят пограничников, пострадавших от рыбаков из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ планируют в четверг опросить пограничников, пострадавших от нападения северокорейских моряков в Японском море, сообщили ТАСС в ведомстве.

По данным ФСБ, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них огнестрельные.

"Сегодня планируется провести опрос пострадавших, которые находятся во Владивостоке. Их состояние позволяет следователям опросить их о произошедшем", - сообщил представитель управления.

Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах региона, в случае массового задержания, а задержан был 161 иностранный рыбак, следователям придется сначала быстро сузить круг подозреваемых, чтобы выйти в суд с ходатайством об избрании для них меры пресечения. Для этого придется опросить всех задержанных.