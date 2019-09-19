Бывший эксперт "Управтодора" в Якутии предстанет перед судом за взятку в 1,6 млн рублей

ТАСС, 19 сентября. Бывший эксперт предприятия "Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)" предстанет перед судом по обвинению в получение взятки в 1,6 млн рублей от субподрядчика. Об этом в четверг сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратура Усть-Майского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства ГКУ Республики Саха (Якутия) "Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)". По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом государственного учреждения, потребовал от индивидуального предпринимателя, который являлся субподрядчиком, передавать ему денежные средства в виде взятки за осуществление беспрепятственной приемки работ. Общая сумма взятки составила 1 млн 650 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Санкции статьи предусматривают штраф в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы до трех лет.