Площадь пожара под Феодосией выросла в четыре раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Площадь пожара в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией, где горит сухая растительность, возросла более чем в четыре раза, до 45 га. Сейчас возгорание локализовано, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Пожар возник около 18:30 мск среды, площадь возгорания превышала 10 га.

"Пожар локализован на площади 45 га", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что удалось избежать распространения огня на соседние дачи.

В регионе объявлено штормовое предупреждение на 18-22 сентября из-за сильного, до 25 м/с ветра, ожидаемых сильных дождей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.