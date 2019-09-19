Уголовное дело завели на чиновника, отвечающего за охрану водных ресурсов на Сахалине

ТАСС, 19 сентября. Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении чиновника, отвечающего за охрану водных ресурсов. Он подозревается в подделке учетной документации для того, чтобы скрыть незаконный улов водных биоресурсов одной из компаний. Ущерб от незаконного промысла оценивается в 60 млн рублей, сообщила журналистам в четверг пресс-служба регионального МВД.

"Выявлен факт превышения должностных полномочий заместителем начальника отдела контрольно-надзорного органа в сфере охраны водных биологических ресурсов. Подозреваемый сфальсифицировал сведения, о том, что капитан судна якобы уведомлял контрольно-надзорные органы об избыточном прилове молоди и изменении мест добычи водных биоресурсов. Впоследствии это позволило компании избежать привлечения к административной ответственности и взыскания свыше 60 млн рублей причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

По данным МВД, рыбодобывающая компания вела промысел в Южно-Курильском районе. В отношении компании возбудили административное дело за нарушение правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Компания несколько раз нарушала порядок информирования надзорного ведомства о превышении вылова и изменении места добычи.

"Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства").

Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.