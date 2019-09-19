Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.

Что известно о стрельбе у метро "Рязанский проспект"

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Операция закончилась глубокой ночью, он переведен в реанимацию, его состояние стабильно тяжелое", - сказал источник.

Вечером 18 сентября полицейский, подозреваемый в попытке получить взятку в 2 тыс. рублей, открыл огонь по коллегам, пытавшимся его задержать. Один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пытался скрыться, но был оперативно задержан.