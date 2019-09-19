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В центре Москвы у мужчины похитили сумку, в которой было почти три миллиона рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мужчина ограблен в центре Москвы - неизвестный отобрал у него сумку, в которой было почти 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе московской полиции.

"Накануне вечером в полицию обратился безработный 1970 года рождения, который сообщил, что по адресу: 3-я Фрунзенская улица, 19, неизвестный открыто похитил у него сумку, в которой находились 2,8 млн рублей личных денег, документы и сотовый телефон, после чего скрылся на автомобиле "Toyota Camry". Материальный ущерб составил 2,822 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж в особо крупном размере").

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