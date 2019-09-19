Источник: сын бывшего вице-премьера Дагестана доставлен в Москву

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур доставили в Москву сына бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Раюдина Юсуфова Вадима в рамках уголовного дела в отношении адвоката Дагира Хасавова. Его, как и адвоката, подозревают в принуждении к даче показаний. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

"После допроса Юсуфова-младшего увезли в Москву. Ожидается, что сегодня ему изберут меру пресечения в рамках уголовного дела о принуждении к даче показаний. Вместе с ним следственные органы увезли и родственника экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова ", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, следствие полагает, что Юсуфов-младший оказывал давление на свидетелей по делу своего отца, как и адвокат Дагир Хасавов.