В Ростове-на-Дону на ребенка упало дерево

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования 10-летней девочки в результате падения дерева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

"Поступило сообщение о травмировании 10-летней девочки в результате падения дерева. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, накануне в Ростове-на-Дону упало дерево, в результате чего телесные повреждения получила 10-летняя девочка. Сейчас ребенок доставлен в больницу, где девочке оказывается необходимая медицинская помощь.

18 сентября в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень с ветром. Повалено более 90 деревьев.

Как сообщали в региональном управлении МЧС, в среду, а также ночью и утром 19 сентября местами по Ростовской области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер юго-западного и западного направления с порывами до 23-28 м/с.