Генпрокуратура обжаловала меру пресечения Устинову

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в Мосгорсуд представление об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении осужденного на 3,5 года за нападение на бойца ОМОН на несанкционированной акции в Москве Павла Устинова.

Что известно о деле Павла Устинова

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Оно будет рассмотрено 20 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"На 20 сентября назначено рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры РФ о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу до рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции в отношении Павла Устинова. Павел Устинов будет участвовать посредством видео-конференц-связи", - сказала представитель суда.

Представление внес замгенпрокурора Юрий Пономарев.

Ранее о том, что прокуратура обжаловала меру пресечения Устинову сообщил его адвокат.

В новость были внесены изменения (10:45 мск) — добавлена информация по тексту.