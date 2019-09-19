В Ростове-на-Дону замначальника налоговой подозревают в получении крупной взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС в Ростове-на-Дону подозревается в получении крупной взятки. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе управления СК по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника, совершенное в крупном размере) и 53-летнего жителя города Ростова-на-Дону, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудник налоговой получил через посредника от руководителя строительной фирмы 500 тыс. рублей за непринятие законных мер в связи с выявленными нарушениями при проведении налоговой проверки. Подозреваемых задержали и поместили под домашний арест.