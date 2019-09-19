Экс-главу оперчасти "Матросской Тишины" осудили на 12 лет за вымогательство у арестанта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник оперативной части столичного СИЗО "Матросская Тишина" Михаил Захаров и его сообщник, криминальный авторитет Елдар Векуа, приговорены к 12 и 14 годам колонии соответственно за вымогательство у арестанта 11 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Александра Савельева.

"Согласно приговору суда, Векуа назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, Захарову - 12 лет. Бывшие подчиненные Захарова Валентин Базаев и Анатолий Осмачко, проходящие по этому же делу, получили по девять лет заключения, еще двое экс-сотрудников УФСИН по Москве Павел Петран и Антон Девятаев осуждены на восемь лет колонии каждый", - сказала она.

Еще один фигурант дела Михаил Тришичкин получил 5,5 года колонии, на четыре года и семь месяцев осуждена врач-рентгенолог одной из московских клиник Фатима Найфонова. "Но из-за наличия у нее малолетнего ребенка ей отсрочили отбытие наказания", - отметила пресс-секретарь суда.

По версии следствия, Захаров разработал план вымогательства денег и материальных ценностей у арестантов СИЗО. Для этого он привлек в свою преступную группу содержавшегося в СИЗО криминального авторитета Векуа и своих коллег, а также знакомую Векуа Найфонову и Тришичкина. Участники банды стали требовать у предпринимателя, который содержался в СИЗО по обвинению в мошенничестве при реконструкции аэропорта в Казани, 11 млн рублей. В случае отказа ему угрожали переводом в камеру с плохими условиями содержания. После этого отец бизнесмена перевел злоумышленникам на банковскую карту 1 млн рублей из указанной выше суммы, после чего злоумышленники были задержаны.