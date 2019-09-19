Французский дворец Во-ле-Виконт ограбили на €2 млн

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестные лица похитили в четверг из дворца Во-ле-Виконт (к юго-востоку от Парижа) ценности на €2 млн. Об этом сообщила региональная префектура.

Преступники рано утром захватили супружескую чету, владеющую дворцом, и связали их. По данным прокуратуры, эти люди не пострадали. По факту ограбления начато расследование.

Во-ле-Виконт - классическая французская усадьба-дворец XVII века, расположенная в окрестностях Мелёна, в 55 км к юго-востоку от Парижа. Она была построена в 1658 -1661 годы для Николя Фуке, виконта Во и Мелёна, суперинтенданта финансов при Людовике XIV и второго по значимости человека во французском государстве тех лет.

Дворец Во-ле-Виконт в дальнейшем послужил прообразом для строительства королевского дворцового комплекса Версаль.