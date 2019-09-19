Экс-глава избиркома Коми приговорена к шести годам колонии за взятки

СЫКТЫВКАР, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель избиркома Коми Елена Шабаршина приговорена к шести годам колонии и штрафу в размере 1,56 млн рублей за взятки на такую же сумму. Такой приговор вынес Сыктывкарский городской суд, говорится в сообщении, распространенном прокуратурой республики.

"Шабаршина признана виновной в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере 1,56 млн рублей, лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на два года", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, Шабаршина была взята под стражу в зале суда.

Расследование и рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении экс-председателя избиркома длилось с июня 2016 года. По данным следствия, Шабаршина с ноября 2006 года по август 2015 года, занимая государственную должность председателя избиркома Республики Коми, ежемесячно получала от замглавы республики Алексея Чернова деньги за общее покровительство и попустительство по службе на общую сумму 6,68 млн рублей. Суд посчитал доказанной взятку на сумму 1,56 млн рублей. В основу приговора легли показания бывшего замглавы Коми Чернова, бывшего зампреда правительства региона Константина Ромаданова, осужденных по уголовному делу бывшего руководства региона.

Как было доказано следствием и судом, Шабаршина в нарушение федерального законодательства предоставляла Чернову и его доверенным лицам оперативную информацию о ходе выборов, знакомила с данными протоколов участковых избирательных комиссий до внесения результатов в систему ГАС "Выборы". На первоначальном этапе следствия, когда Шабаршина находилась в статусе подозреваемой, она полностью признала вину, написала явку с повинной и в тот же день пыталась свести счеты с жизнью. Она была доставлена в бессознательном состоянии в реанимацию, длительное время лечилась. После Шабаршина полностью отказалась от признательных показаний и настаивала на своей невиновности. С осени 2016 года она была отпущена под залог в размере 2 млн рублей.

Гособвинитель просил суд приговорить Шабаршину к реальному сроку: восьми годам общего режима, оштрафовать на 17,1 млн рублей, а также конфисковать сумму взятки в 3,4 млн рублей.