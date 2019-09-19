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В Ростовской области произошла перестрелка

В результате инцидента пострадали три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после перестрелки в Азове в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления СК по Ростовской области.

"Возбуждено дело по факту "Покушение на убийство двух и более лиц". Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона, в результате инцидента пострадали три человека. По информации другого источника, инцидент произошел вечером 17 сентября.

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РоссияРостовская область
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