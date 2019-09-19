Источник: в Югре и Татарстане задержаны трое подозреваемых в связях с ИГ

ТАСС, 19 сентября. Три человека задержаны в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Татарстане по подозрению в связях с международной террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), запрещенной в России. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в экстренных службах ХМАО.

У задержанных обнаружены оружие и запрещенная литература.

Собеседник агентства не уточнил, какой вид и сколько единиц оружия обнаружено. "Сначала задержали одного подозреваемого, а несколько дней назад еще двоих. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении всех троих меры пресечения", - добавил он.

По данным источника, все трое задержанных имеют российское гражданство. Один из них находился в Татарстане, остальные - в Нижневартовске.

"Двое были задержаны в Нижневартовске, один - в Республике Татарстан", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (13:36 мск) - добавлены подробности.