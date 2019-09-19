В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры Мосолов по делу о мошенничестве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов - фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, следователи официально предъявили им всем обвинение.

"В Москве задержаны Мосолов П. О., Магдеева Т. С., Цветнов В. А. и Семиков С. Б. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы сообщили ТАСС, что Следственный комитет просит арестовать фигурантов дела о мошенничестве. "Заседания начнутся в ближайшее время", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, подтвердив статус фигурантов.

В структуру департамента входят отдел государственной охраны объектов культурного наследия, отдел государственного реестра, отдел контроля в сфере культурного наследия, отдел регионального контроля и надзора, отдел регулирования градостроительной деятельности, отдел лицензирования и контроля в сфере реставрации, отдел государственного контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей.