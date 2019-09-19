В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве нижегородского бизнесмена

ТАСС, 19 сентября. Сотрудники ГИБДД задержали в Чувашии подозреваемого в убийстве 48-летнего нижегородского бизнесмена Виктора Ворошилова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

"На розыск и задержание подозреваемого были ориентированы наряды полиции, ориентировка была передана во все ОВД Нижегородской области и соседние регионы. 31-летнего мужчину задержали сотрудники спецбатальона ГИБДД по Чувашской республике и передали нижегородским коллегам, которые доставили его в следственные органы", - отметили в пресс-службе ведомства.

Тело генерального директора компании "Багем", занимающейся продажей автоприцепов, было обнаружено на территории гаражного кооператива в Нижнем Новгороде рядом со сгоревшим автомобилем вечером 17 сентября. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).