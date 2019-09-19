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Дело Павла Устинова

Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

По словам Виктора Золотова, назначенный актеру срок 3,5 года следовало бы добавить осужденному на пять лет блогеру Владиславу Синице

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.

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"Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения", - сказал Золотов, отвечая на просьбу ТАСС высказать мнение по делу Устинова.

"Ему [Синице] дали пять [лет], по-моему, вот еще 3,5 [добавить] за призывы убивать жен, детей", - полагает Золотов. Он пояснил, что возмущен действиями Синицы. "Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!" - заявил глава Росгвардии.

Ранее 19 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура просит отпустить актера Павла Устинова под подписку о невыезде.

Приговор Синице

Пресненский суд Москвы 3 сентября признал Синицу виновным и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить блогеру шесть лет колонии. Подсудимый свою вину категорически отверг и заявил, что его слова вырваны из контекста и интерпретированы неправильно.

Было установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. 28 июля у него возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля он под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии. Дело в отношении Синицы расследовалось по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Теги
РоссияЗолотов, Виктор ВасильевичДело Павла Устинова
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