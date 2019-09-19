Полиция объявила в розыск хозяина затонувшего на Кубани катамарана

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Транспортная полиция Краснодара объявила в федеральный розыск владельца катамарана "Атолл", который летом перевернулся в море. В результате ЧП погибли два человека. Об этом журналистам сообщили в управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу в четверг.

"Отделом уголовного розыска управления на транспорте МВД России по ЮФО проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения скрывшегося от следствия гражданина Гончарова Сергея Григорьевича 28.01.1977 года рождения. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления владельца маломерного судна "Атолл" - Гончарова Сергея Григорьевича", - говорится в сообщении ведомства.

Уточнятся, что 19 августа Гончаров был допрошен. Он проходит по делу в качестве подозреваемого по части 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги в Краснодарском крае в июле. Оно было перегружено почти в пять раз. По данным следователей, на его борту было не менее 55 пассажиров при вместимости 12 человек, две женщины погибли. Капитан судна не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом.

Ранее сообщалось, что катамаран был переоборудован, возможно, при его модернизации были допущены ошибки, которые стали причиной опрокидывания. Также по делу был арестован капитан катамарана.